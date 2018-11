Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht zum letzten Mal im Jahr 2018 der Schwung wichtiger Konjunkturdaten vom Monatsanfang auf dem Programm, so die Analysten der Helaba. Grund genug, sich noch einmal mit der aktuellen Lage in der US-Wirtschaft zu beschäftigen. Diese sei angesichts all der politischen Kontroversen - "mid-term elections", Handelsstreit, wiederholte Kritik Donald Trumps an der FED,"government shutdown" - zuletzt etwas in den Hintergrund getreten. ...

