Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Motorenbauers Deutz nach dem Eigentümerwechsel beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. In den vergangenen Quartalen seien die unvorhersagbaren Lieferrisiken im Zusammenhang mit der NHG eine große Belastung für Deutz gewesen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte es nun vorbei sein./gl/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-11-30/14:53

ISIN: DE0006305006