Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wer bis heute sein Geld an der Börse nicht verdient hat, sollte im laufenden Jahr nicht auf Weihnachtsgeschenke hoffen. Denn Hoffnung ist an der Börse ein schlechter Ratgeber und viele Investoren haben sich in den vergangenen Monaten bereits von ihren deutschen Aktien getrennt. Seit dem Allzeithoch am 23. Januar 2018 hat der DAX-Kursindex knapp 20 Prozent an Wert eingebüßt.

Die restriktivere Geldpolitik der großen Notenbanken, die schwächelnde Gewinnentwicklung bei den deutschen Unternehmen sowie ein sich eintrübendes Wachstum haben die Abwärtsbewegung begleitet. "Die deutsche Wirtschaft hat dieses Jahr unerwartet deutlich an Fahrt verloren, was vor allem auf die Schwäche der Autoindustrie zurückzuführen ist", so die Volkswirte von Warburg. Und 2019 werde die Konjunkturdynamik noch schwächer ausfallen.

Die Vermögensexperten von JP Morgan sprechen von einer Spätphase im Konjunkturzyklus. Damit stehen die schlechten Nachrichten erst noch an.

G20 - Brexit - Italien: Das Schlagzeilenrisiko ist hoch

In nächster Zeit stehen brisante Termine auf der Agenda, die die Richtung für die Börsen vorgeben und andere Ereignisse aus dem Wochenkalender überlagern dürften.

Aktuell läuft der G-20-Gipfel in Buenos Aires und die Hoffnung lebt, dass US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping den Showdown im Handelskonflikt noch abwenden. Die gegenseitige Zollschranke zieht längst Spuren beim Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China ist auf 50,0 Punkte gefallen. Dies ist nicht nur der niedrigste Stand seit Mitte 2016 sondern auch die Schwelle zur Wachstumseintrübung.

Der nächste wichtige Termin, der in der kommenden Woche wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten schweben dürfte, ist der 11. Dezember. Dann stimmt das britische Parlament über die Brexit-Vereinbarung mit der EU ab. Die Ungewissheit über das Prozedere des britischen EU-Abschieds hat bereits kräftige Bremsspuren hinterlassen. Das Konsumklima auf der Insel ist auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr gefallen. Ob Premierministerin Theresa May für den mit der EU ausgehandelte Vertrag im britischen Parlament eine Mehrheit findet, ist offen.

Sollte die Abstimmung keine Mehrheit für eine Annahme finden, sind nicht nur für die Volkswirte von MM Warburg verschiedene Szenarien möglich: Nachverhandlungen mit der EU, eine zweite Parlamentsabstimmung, ein Austritt am 29. März 2019 ohne Deal - geordnet oder ungeordnet -, Neuwahlen und ein zweites Brexit-Referendum.

Auch Italien entwickelt sich zum Dauerbelastungsthema. Zwar haben die Politiker dort jüngst versöhnlichere Töne angeschlagen, doch der 2019er Haushalt ist mit den Defizitvorgaben aus Brüssel weiter kaum vereinbar. Sollte die Konjunktur in Italien im kommenden Jahr deutlicher einbrechen und damit erwartete Steuereinnahmen wegbrechen, müssten die klammen Südländer den Anleihemarkt verstärkt anzapfen. Die Frage wird dann sein, wer zu welchem Zinssatz dem Land noch Geld leiht. Die Marktstrategen von QC Partners legen dem Szenario eines italienischen Euro-Austritts im kommenden Jahr immerhin eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 35 Prozent bei.

Unternehmen wappnen sich

Auch wenn der Arbeitsmarkt in Deutschland brummt, gibt es Entwicklungen, die nachdenklich machen. So will sich die Berenberg Bank von Mitarbeitern trennen. In den vergangenen Jahren war die Bank bei vielen Börsengängen dabei, jüngst hakte es dabei aber. Möglicherweise macht man sich in Hamburg auch Gedanken darüber, dass sich das Aktienumfeld eintrübt und zuviele Experten an Bord sind. Auch die Deutsche Bank ist dabei, die Belegschaft abzubauen.

Am Donnerstag kündigte Bayer an, 12.000 Stellen streichen zu wollen, um den Konzern profitabler zu machen. An der Börse wird damit gerechnet, dass auch in der in Deutschland wichtigsten Branche, dem Automobilbau, Stellenstreichungen anstehen. Die Branche überraschte bei Vorlage der Drittquartalszahlen vor allem mit Gewinnwarnungen. Einen ersten Vorgeschmack hat der größte US-Automobilhersteller geliefert. General Motors will bis zu 15.000 Jobs abbauen - um Geld zu sparen.

Ausblicke vorsichtiger

Nachdem deutsche Unternehmen in den vergangenen Monaten ihre 2018er Ausblicke reihenweise senken mussten, darf man nun auf die Prognosen für das kommende Geschäftsjahr gespannt sein. Sie dürften wesentlich vorsichtiger ausfallen, um nicht erneut an der eigenen Messlatte zu Scheitern.

Die Konsenserwartung der Analysten für die 2019er Gewinne für die DAX-Unternehmen könnte mit 12 Prozent, wie bereits 2018, erneut zu optimistisch sein. Die Analysten der Commerzbank sind zumindest vorsichtiger. Sie erwarten ein DAX-Gewinnwachstum von 2 bis 4 Prozent.

Ein Blick auf die vorliegenden 2019er DAX-Prognosen der Banken zeigt, dass sie den Index unter Beachtung der Dividenden mit einem kleinen Plus von 4 Prozent erwarten. Auch hier sind die Commerzbank-Strategen zurückhaltender.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2018 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.