Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Branche für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Deutschland hat ihre Bruttowertschöpfung im Jahr 2017 auf 108 Milliarden Euro ausgebaut. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gewachsen, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...