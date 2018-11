Bonn (ots) - phoenix vor ort: Juso-Bundeskongress in Düsseldorf und G20-Gipfel in Buenos Aires - Samstag, 01. Dezember 2018, ab 10.45 Uhr



Die Jusos treffen sich am Wochenende in Düsseldorf zu ihrem Bundeskongress. phoenix berichtet am Samstagvormittag ab 10.45 Uhr in einer Sondersendung von der Zusammenkunft der SPD-Nachwuchsorganisation. Unter anderem steht um 11 Uhr die Rede der SPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles mit anschließender Aussprache auf der Tagesordnung. phoenix-Reporterin Jeanette Klag wird unter anderen den Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert interviewen. Zusammen mit Jan Drebes, Parlamentskorrespondent der Rheinischen Post, analysiert sie das Parteitagsgeschehen.



Im Anschluss an die Berichterstattung aus Düsseldorf blickt phoenix zum Gipfeltreffen der G20-Staats- und Regierungschefs nach Buenos Aires. Weitere aktuelle Sendungen zum Treffen der G 20 in Argentinien zeigt phoenix am Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, um 11.15 Uhr.



