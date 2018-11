STUTTGART, Germany, Nov. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xiuzhan Zhu hat mit Wirkung vom 6. November 2018 die Nachfolge von Dr. Philip Koehn als CEO angetreten. Xiuzhan Zhu ist seit dem Start der Borgward Group AG im Jahr 2015 Vice President Purchasing & Strategic Projects bei Borgward. Zhu, der seit rund 20 Jahren in Deutschland lebt, verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Nach seinem Studium in China und Deutschland sowie seinem MBA-Abschluss in International Industrial Management begann er seine Karriere in Deutschland bei DaimlerChrysler. Später hatte er mehrere Führungspositionen bei internationalen Automobilzulieferern inne.

