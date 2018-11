Die weltweite Exploration von Nichteisenmetallen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent gestiegen, so eine Untersuchung von S & P Global Market Intelligence. 10,1 Milliarden US-Dollar wurden also für Explorationszwecke in 2018 ausgegeben. Besonders junge Explorationsunternehmen erhöhten ihre Budgets um 35 Prozent. Dabei stieg das Budget für Goldförderer in 2018 auf 4,86 Milliarden US-Dollar. ...

