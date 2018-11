US-Präsident Donald Trump könnte bereits im Dezember hohe Zölle auf Autoimporte verhängen. Die EU richtet sich auf eine Eskalation des Handelskonflikts ein.

Cecilia Malmström hilft ihr einstiger Nebenjob als Studentin derzeit mehr als das Studium selbst. Mehrere Jahre lang pflegte die EU-Handelskommissarin früher Alzheimer-Patienten und Schizophrene. Gelernt hat sie in der Zeit vor allem eins: Geduld.

Diese Langmut-Erfahrung kommt der Schwedin nun vor allem deshalb zugute, weil sie es mit dem wohl kompliziertesten demokratisch gewählten Politiker der Welt zu tun hat: Donald Trump. Den US-Präsidenten und seine Vertrauten will Malmström von nichts Geringerem abhalten, als mal eben das Welthandelssystem zu zertrümmern.

Eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist. Und die, so fürchten in diesen Tagen nicht wenige in Brüssel, scheitern könnte: Denn Trump steht offenbar vor seinem nächsten Anschlag auf den Welthandel. Früher als befürchtet könnte er Zölle auf ausländische Autos verhängen - womöglich schon in der ersten Dezemberwoche.

Nach den US-Stahlzöllen vom Juni wären die Aufschläge auf Autos ein Frontalangriff auf die europäische und vor allem die deutsche Wirtschaft. Fast eine halbe Million Pkws wurden im vergangenen Jahr aus Deutschland gen USA exportiert. Insgesamt summierten sich die Ausfuhren der deutschen Hersteller auf rund 20 Milliarden Dollar. Die Europäer sehen sich nun mit einem Szenario konfrontiert, das sie tunlichst vermeiden wollten: Schlagen sie zurück, steuern sie auf einen Handelskrieg zu, der allen schadet. Noch gibt es in der US-Regierung Kräfte wie Finanzminister Steven Mnuchin und den nationalen Wirtschaftsberater Larry Kudlow, die den Streit mit der EU beilegen wollen, um mit Brüssel gemeinsam eine Front gegen China zu bilden. Es scheint allerdings unwahrscheinlich zu sein, dass sie den Präsidenten noch überzeugen können.

Der hat sich offenbar für Autozölle entschieden, so erzählt man sich in Brüssel - und zwar ähnlich wie beim Stahl mit dem fadenscheinigen Hinweis auf eine Gefährdung der US-Sicherheit. "Der Untersuchungsbericht des US-Handelsministeriums zu Autoimporten liegt fertig auf Trumps Schreibtisch", heißt es in EU-Kreisen. "Er empfiehlt 25 Prozent Zoll auf Autoimporte aus allen Ländern außer Kanada und Mexiko."

Viele Küsschen und UmarmungenEs sei deshalb keine Frage des Ob, sondern nur des Wann, bis Trump der Automobilbranche einen Schlag versetzt. Und eine Ausnahme für europäische Autobauer oder bestimmte Typen werde es nicht geben. "Der Bericht empfiehlt so breit angelegte Maßnahmen wie nur möglich", heißt es in Brüssel. Dazu passt, dass Trump gerade erst in Richtung Europa mit Autozöllen gedroht hat: "Wenn sie mit uns keinen fairen Deal aushandeln, würde ich diese innerhalb von zwölf Minuten verhängen."Gerade weil die USA ...

