Der Ausbau von Windkraft kam in den vergangenen Jahren deutlich schneller voran als Solarenergie. Nun sollen beide erneuerbaren Energien besser gefördert werden.

Der Ausbau von Wind- und Solar-Energie wird in den nächsten Jahren beschleunigt. Zwischen 2019 und 2021 sollen Windräder an Land sowie Freiflächen-Solaranlagen mit je vier Gigawatt Leistung über bisherige Planungen hinaus gebaut werden, wie der Bundestag am Freitag beschloss.

Das sogenannte Energiesammelgesetz war über Monate heftig in der Koalition umstritten, da etwa die Union bezweifelte, dass die Stromnetze weitere Mengen aufnehmen könnten. Zuletzt wurde um die parallel vom Wirtschaftsministerium geplante Kürzung der garantierten Abnahmevergütung Solarstrom aus Dach-Anlagen gestritten.

Die Kappung wurde letztlich reduziert. Die Vergütung soll im nächsten Jahr für Neuanlagen ...

