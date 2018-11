Bern/Hannover (ots) - Verdiente Auszeichnung für einen europaweit

anerkannten Top-Touristiker: Jörg Peter Krebs, Direktor Zentral- und

Osteuropa bei Schweiz Tourismus, wurde nun mit dem "fiylo

Sonderpreis" beim Location Award, dem "Oscar der

Veranstaltungsbranche", ausgezeichnet. Der gebürtige Berner nahm die

renommierte Auszeichnung von Stifter Frank Lienert,

Geschäftsführender Gesellschafter von fiylo und Initiator des

Location Award, bei einer Galaveranstaltung in Hannover entgegen.



Jörg-Peter Krebs wurde mit dem Lifetime Achievement Award, dem

fiylo Sonderpreis, beim renommierten Location Award 2018

ausgezeichnet. (Foto: Tom Thiele/Location Award) Krebs darf mit

seinen über 30 Berufsjahren getrost als Urgestein der Touristik

bezeichnet werden. Seit 2013 leitet er als Direktor die Geschicke von

Schweiz Tourismus in Deutschland. Bevor er das Amt übernahm, war er

der Leiter IMEA (India, Middle East, Africa). Er verantwortete

sämtliche Marketingaktivitäten von Schweiz Tourismus für die

strategischen Wachstumsmärkte Indien und Golfstaaten. Des Weiteren

leitete er das Standortmarketing im Rahmen der UEFA EURO 2008 und war

außerdem Distriktmanager Norddeutschland und stellvertretender

Landesleiter Spanien.



Jörg-Peter Krebs im Videointerview: https://youtu.be/DvSMv5_5gB4



Alles zum Location Award: www.location-award.de



Pressemitteilung zum Download: www.fiylo.de/fiylo/presse





Originaltext: fiylo Deutschland GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100066526

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100066526.rss2



Kontakt:

fiylo Deutschland GmbH, Garkenburgstr. 4, 30519 Hannover

Carsten Hennig, ch@fiylo.de

Office: +49 (0) 5 11 / 87 59 24 - 59, Mobil: +49 (0) 1 77 / 7 00 09

58