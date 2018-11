München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Dschungel-Spa und Geburtstagspläne - Sendetermin: Montag, 03. Dezember 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Um sich das Leben auf Hawaii noch schöner zu gestalten, möchten die Reimanns ein "Dschungel-Spa" bauen. Mit Unterstützung von Freund Sascha, legt Heimwerkerkönig Konny direkt los. Währenddessen rückt Manus runder Geburtstag näher. Konny übernimmt die Partyorganisation und plant eine Überraschung für sein Engelchen. Kriegt er beide "Projekte" unter einen Hut?



Konny hat eine neue Mission: "Konny Island" soll um ein Spa erweitert werden. Hierbei hat der Heimwerker ganz bestimmte Vorstellungen. Kumpel Sascha hat sich zum Helfen bereiterklärt. Wird er es Konny Recht machen?



Anlässlich Manus 50. Geburtstags soll Konny für sie eine Party organisieren. Das einzige Problem: Konny und Manu haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von der bevorstehenden Feier. Manu träumt von einem großen Event mit der Familie am Strand und Konny bevorzugt eine klassische Grillparty. Wird es dem Heimwerkerkönig trotzdem gelingen seine Frau zu überraschen?



Am nächsten Tag steht ein spannender Ausflug auf dem Tagesprogramm: Freund Bruno hat die Reimanns zu einem Flug auf die benachbarte Vulkaninsel Moloka'i eingeladen. Auch wenn sie sich den Ausflug nicht entgehen lassen möchte, ist Manu sich nicht sicher, ob sie mitkommen soll. Die Auswanderin leidet nämlich unter Flugangst. Wird sie ihre Angst überwinden können?



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 03. Dezember 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de