Mehr Maßnahmen für die Gesundheit und die digitale Weiterbildung, das sind die Forderungen der Verdi. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für unrealistisch.

Verdi geht mit einer Forderung von 6 Prozent mehr Geld in die Tarifrunde für die rund 200.000 Beschäftigten der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland. Neben einer besseren Bezahlung will die Gewerkschaft angesichts der fortschreitenden Digitalisierung in der Branche auch mehr Weiterbildung durchsetzen. Verhandelt werden soll ab dem 15. Februar, Auftakt ist in Berlin.

"Die Spielräume bei den Banken für überfällige Verbesserungen sind vorhanden", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Christoph Meister am Freitag in Berlin. ...

