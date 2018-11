Berlin (ots) - Zur Unterzeichnung des nordamerikanischen Handelspakts USMCA äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "USMCA ist gegenüber Nafta ein Rückschritt"



- "Die deutsche Industrie bewertet die Neuauflage des nordamerikanischen Handelspakts USMCA als Rückschritt gegenüber Nafta. Die Ursprungsregeln für den Automobilsektor werden strenger und komplexer, was Wertschöpfungsnetzwerke im gesamten Nafta-Raum vor große Herausforderungen stellt. Deutsche Unternehmen sind in besonderem Maße betroffen. Bedauerlich ist, dass die Verhandlungspartner noch keine Lösung für die Stahl- und Aluminiumzölle der USA finden konnten.



- Die Vereinbarungen zu möglichen Quotenregelungen für Autoexporte aus Mexiko und Kanada in die USA lassen befürchten, dass die USA tatsächlich vorhaben, Autoimporte einzuschränken. Neue US-Zölle auf Autos unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit wären ein herber Rückschlag für die transatlantischen Beziehungen und keinesfalls berechtigt.



- In der unterzeichneten Fassung kann USMCA keine Vorlage für ein transatlantisches Handelsabkommen sein. Handel darf nicht durch neue Barrieren gehemmt werden. Unternehmen benötigen klare Bedingungen für dauerhafte und umfangreiche Investitionen."



