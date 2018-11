Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street halten sich zum Start am Freitag mit Käufen zurück. Zu viel hängt potenziell davon ab, ob die USA und China in ihrem bilateralen "G2-Treffen" am Rande des G20-Treffens Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits erzielen oder nicht. Im Vorfeld dürften daher Risikopositionen wie Aktien tendenziell eher verringert werden. Stattfinden wird das Gespräch am Samstag.

Die Bekanntgabe des Einkaufsmanager-Index Chicago für November dürfte darüber in den Hintergrund geraten. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass sich viele Börsianer an die Seitenlinien zurückziehen und dem Geschehen nur zuschauen werden. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,2 Prozent nach auf 25.284 Punkte, die anderen Indizes geben in ähnlicher Größenordnung nach.

Allzu große Hoffnungen machen sich die Akteure nicht, was das Ergebnis des Gesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping betrifft. Die Erwartungen gehen eher in Richtung einer Art Waffenstillstand, nachdem zuletzt insbesondere die USA weitere Verschärfungen ihrer Strafzollpolitik angekündigt hatten. Allerdings war die Rhetorik im Vorfeld vor allem seitens des US-Präsidenten und seiner Berater alles andere als leicht durchschaubar und mitunter auch widersprüchlich.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen weiter, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede zur Wochenmitte einen geldpolitischen Ton angeschlagen hatte, den viele Marktakteure als taubenhaft verstanden haben. An der im Dezember allgemein erwarteten vierten Zinserhöhung in diesem Jahr ändert dies freilich wenig. Darauf deutet auch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung hin.

Die Zehnjahresrendite liegt nun bei 3,02 Prozent, 4 Basispunkte niedriger als vor der Powell-Aussage, wonach das erreichte Leitzinsniveau bereits nahe am neutralen Zinsniveau liege. Der Euro kostet 1,1364 Dollar, verglichen mit Tiefs um 1,1270 vor dem Powell-Auftritt am Mittwoch.

Marriott unter Druck

Am Aktienmarkt verlieren Goldman Sachs nach einer Abstufung durch Bank of America-Merrill Lynch 2,1 Prozent. Deutlichere Kursverluste weisen die Titel der Hotelaktie Marriott International auf, sie verlieren über 6 Prozent, nachdem Marriott ein Datenleck mitgeteilt hat, von dem potenziell bis zu 500 Millionen Gäste betroffen sind.

Für Gamestop geht es um fast 11 Prozent bergab. Der Anbieter von Videospielen hat seine Ausblick gesenkt und enttäuschte auch mit den Quartalszahlen. Außerdem teilte Gamestop mit, vor Abschluss der laufenden Strategieüberprüfung wohl noch keinen neuen CEO zu ernennen und keine eigenen Aktien zurückkaufen zu wollen.

Die Aktie von HP verbilligt sich um 1 Prozent, auch wenn der Rechner- und Druckerhersteller mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen zum Umsatz geschlagen hat. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn noch knapp 10 Prozent im Plus, so dass hier möglicherweise Gewinne mitgenommen werden.

Gute Geschäftszahlen kommen aus dem Softwaresektor, namentlich von Workday und VMWare. Die Kurse ziehen darauf um 7,5 bzw. gut 3 Prozent an. Die Titel des Internet-Sicherheits-Unternehmens Palo Alto Networks gewinnen 5 Prozent. Palo Alto hat in seinem ersten Quartal ebenfalls besser abgeschnitten als gedacht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.283,83 -0,22 -55,01 2,28 S&P-500 2.735,06 -0,10 -2,70 2,30 Nasdaq-Comp. 7.260,01 -0,18 -13,07 5,17 Nasdaq-100 6.878,34 -0,20 -14,06 7,53 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,81 0,8 2,80 160,9 5 Jahre 2,84 -0,7 2,84 91,4 7 Jahre 2,92 -1,4 2,94 67,6 10 Jahre 3,01 -1,8 3,03 56,6 30 Jahre 3,31 -2,0 3,33 23,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Do, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1348 -0,35% 1,1388 1,1377 -5,6% EUR/JPY 128,84 -0,26% 129,17 129,08 -4,8% EUR/CHF 1,1331 -0,12% 1,1349 1,1344 -3,2% EUR/GBP 0,8901 -0,10% 0,8911 0,8903 +0,1% USD/JPY 113,53 +0,06% 113,42 113,45 +0,8% GBP/USD 1,2750 -0,26% 1,2780 1,2780 -5,7% Bitcoin BTC/USD 4.025,35 -5,4% 4.202,20 4.344,55 -70,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,12 51,45 -2,6% -1,33 -13,2% Brent/ICE 58,52 59,51 -1,7% -0,99 -7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,64 1.224,24 -0,5% -5,60 -6,5% Silber (Spot) 14,10 14,32 -1,5% -0,22 -16,7% Platin (Spot) 802,05 819,00 -2,1% -16,95 -13,7% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,5% -0,01 -17,5% ===

