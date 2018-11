München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Erst die CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe?



Die Gäste: Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender) Kristina Dunz (Parlamentsbüros der Rheinischen Post, zuständig für die Berichterstattung über das Kanzleramt und die CDU) Michael Spreng (Journalist und Politikberater) Christian von Stetten (CDU, Mittelstandspolitischer Sprecher der Unionsfraktion) Klaus Wowereit (SPD, war von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin)



Merz, Kramp-Karrenbauer oder sogar Spahn: Beim CDU-Parteitag scheint vieles möglich. Wer hat gepatzt, wer kann siegen beim Kampf um den Parteivorsitz? Wohin bewegt sich die Union? Und was heißt das für Merkels Regierung mit der SPD?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de