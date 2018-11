Paris (awp/afp) - Im Verfahren gegen die französische LafargeHolcim-Tochter in Frankreich wegen der Vorgänge rund um das Syrien-Werk hat sich eine Gruppe von Nebenklägern formiert: Jesidische Frauen, Opfer des IS in Syrien und dem Irak, wollen dem Ermittlungsverfahren als Zivilpartei beitreten.Das gaben ihre Anwälte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...