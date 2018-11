SCHAAN (Liechtenstein), Nov. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Extauri, die erste vollständig gesetzeskonforme europäische Börse, die Kryptowährung und traditionelle Vermögenswerte kombiniert, hat heute eine offene Einladung an Akteure mit erfolgreich abgeschlossenen Emissionen von Sicherheitstoken (Security Token Offerings; STOs) gerichtet. Dies ist eine große Chance für Anbieter von Sicherheitstoken, da die Börse alle Werkzeuge und Technologien bereitstellt, um die Herausforderungen des Marktes zu meistern. Extauri wird die Plattform im Laufe des Jahres mit einer eigenen Sicherheitstoken-Emission für TAURI im ersten Quartal 2019 einführen. Der Erlös wird verwendet, um das Wachstum eines der innovativsten und robustesten, vollständig gesetzeskonformen Marktökosysteme in Europa zu unterstützen.



Extauri sucht diejenigen mit erfolgreich abgeschlossenen STOs, die auch nach einer geeigneten Handelsplattform suchen. In Zukunft wird Extauri seine Börse für diejenigen öffnen, die neue STOs durchführen möchten.

Europas erste vollständig gesetzeskonforme Plattform für Kryptowährungs-Token, Devisenwährungen und traditionelle Bankprodukte wie Aktien, Anleihen und ETFs hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen zu finden und die nächste Welle des Handels mit Kryptowährungs-Token voranzutreiben, wobei der Fokus auf den Erfordernissen von Sicherheitstoken-Emittenten liegt. Die Einführung von Sicherheitstoken ist für die neuen Phasen des Kryptowährungshandels vielversprechend, bleibt jedoch durch regulatorische und technologische Herausforderungen eingeschränkt.

Die Plattform bietet vollständige Dienste für abgeschlossene STOs zur Unterstützung des Handels innerhalb eines vollständig legalen Börsenumfelds, einschließlich eines Fiat-Gateways für Direktinvestitionen. Darüber hinaus plant Extauri den Erwerb einer Lizenz für ein multilaterales Handelssystem, die anderen Börsen den Handel mit Wertpapieren an einer speziell dafür geschaffenen Meta-Börse ermöglicht.

"Das Hauptproblem auf dem bestehenden Markt ist, dass Sie Sicherheitstoken haben, diese jedoch nicht an einer öffentlichen Börse gehandelt werden können. Die Sicherheit von Token ist sehr wichtig für die Zukunftsfähigkeit zukünftiger Finanzierungsprojekte, die Alternativen zur Bankfinanzierung suchen. Dies ist mit Extauri aufgrund unseres sicheren Modells und der Lizenzierung möglich ", sagte Domenik Gerapetritis, CBDO & Mitbegründer.

Aus diesem Grund hat Extauri darauf geachtet, eine Liste von Hindernissen zu adressieren, die die Anleger daran hindern, auf dem Markt für Sicherheitstoken tätig zu werden.

Zu den Hindernissen und Zweifeln könnten zum Beispiel die folgenden gehören:

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vermögenswerte

Forderung nach einem sicheren Fiat-Gateway für Ein- und Auszahlungen

Nachfrage nach einer gut organisierten, technologisch sicheren Plattform

Zweifel an der Liquidität und der Marktgröße

Möglichkeiten zur direkten Verwendung von Krypto-Assets.

Extauri bietet eine Mischung aus technologischer Leistung und Einhaltung der strengen europäischen Handels- und Sicherheitsgesetze. All dies wird vom internen Entwicklerteam von Extauri erreicht, anstatt sich auf Dritte und vorgefertigte Lösungen zu verlassen. Das Vorhandensein einer technologisch sicheren Plattform ist von größter Bedeutung, insbesondere in Fällen, in denen eine schlecht aufgebaute Börse zu Hacks und Verlusten geführt hat. Eine Schlüsselkomponente ist das My Admin-Wallet, mithilfe dessen der Benutzer seinen privaten Schlüssel verwaltet. Extauri verarbeitet nur die Transaktion - ohne die Gefahr, dass Daten an Dritte übertragen werden.

"Die Sicherheit der Kryptowährung, des Tokenwerts und der Investitionen sind unsere wichtigsten Prinzipien. Bestehende Plattformen erfüllen weitgehend nicht die Bankvorschriften und sind nicht transparent. Wir kümmern uns um die rechtlichen und technischen Aspekte der Dinge, so dass Sie dies nicht müssen ", sagte Tino Cabero, CEO und Mitbegründer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Extauri.com

Über Extauri: Extauri ist Europas erste gesetzeskonforme Krypto-, Fiat- und Wertpapierbörse für sichere und schnelle Versorgungs- und Wertpapiergeschäfte. Die Plattform hält sich an die Standards der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) und erfüllt die strengsten Lizenzrichtlinien der Weltgemeinschaft.

