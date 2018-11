Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Bewertung der Aktien des Cateringunternehmens Do&Co deutlich verbessert. Die Analysten hoben das Anlagevotum von "Akkumulieren" auf "Kaufen" und sehen das Kursziel von Do&Co nach 85,00 Euro nun bei 98,00 Euro.

Die bessere Einschätzung wird mit langfristig guten Aussichten begründet: "Der Sprung im Kursziel von zuvor 85 Euro auf 98 Euro reflektiert vor allem die Verlängerung des Vertrages mit Turkish Airlines um 15 Jahre, aber auch den geplanten Verkauf des Hotels in Istanbul vor Ende des Wirtschaftsjahres 2018/19 sowie Verschiebungen bei Investitionen", schreibt Erste-Analystin Vladimira Urbankova in ihrer aktuellen Studie zu den Do&Co-Anteilsscheinen.

Am Freitag im Späthandel notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,47 Prozent bei 89,50 Euro.

