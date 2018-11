United Technologies übernimmt Rockwell Collins Position als Zulieferer für Flugzeugteile könnte gestärkt werden Industriekonzern plant Abspaltung seiner wichtigsten Geschäftsfelder Unterdurchschnittliche Performance zu Beginn der Woche, Tiefpunkt erreicht?

United Technologies (UTX.US / ISIN: US9130171096), das US-amerikanische im Dow Jones gelistete Industrieunternehmen, erregte in jüngster Zeit durch zwei Großereignisse viel Aufmerksamkeit: Die größte Akquisition der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie eine signifikante Veränderung der Unternehmensstruktur. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf beide Ereignisse und versuchen, die Auswirkungen auf die Aktionäre einzuschätzen.

Sowohl United Technologies als auch Rockwell Collins konnten im letzten Jahrzehnt ihren Umsatz und ihr Ergebnis steigern. Wenn es jedoch um United Technologies geht, war das Wachstum bei beiden Kennzahlen in den letzten Jahren eher stagnierend. Quelle: Bloomberg, XTB Research United Technologies stellt Flugzeugtriebwerke, Luft- und Raumfahrtsysteme, Aufzüge und Klimaanlagen her. Vor mehr als einem Jahr kündigte das Unternehmen die Übernahme von Rockwell Collins (COL.US / ISIN: US7743411016) an, dem US-amerikanischen Hersteller von Kabinenausstattungen und Avioniksystemen für Flugzeuge. Angesichts der Größe der beiden Unternehmen erforderte der Deal die Zustimmung einiger Kartellbehörden. Mit der am Montag gesicherten chinesischen Zulassung wurde die letzte Hürde überwunden. Dies war eine Erleichterung, da Bedenken bestanden, dass die Fusion bei den derzeitigen Handelskonflikten eine Rolle spielen könnte. Im jüngsten Interview sagte Gregory Hayes, Vorstandsvorsitzender und CEO von United Technologies (UTX.US / ISIN: US9130171096), dass China nur warten wolle, bis eine ähnliche Genehmigung vom US-Justizministerium vorliegt, um sicherzustellen, dass beide Entscheidungen zu den gleichen Bedingungen getroffen werden. United Technologies gab bekannt, dass die Übernahme am 27. November abgeschlossen wurde. Außerdem war es ...

