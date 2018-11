München (ots) - Im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine soll Bundeskanzlerin Merkel aktiv werden, so wünschen es sowohl der ukrainische Präsident Poroschenko als auch US-Präsident Trump. Die ukrainische Forderung nach militärischer Hilfe hat die Bundesregierung bereits zurückgewiesen. Nun schauen alle gespannt auf das geplante Treffen zwischen Merkel und Putin am Rande des G20-Gipfels. Wird sich die Bundesregierung stärker im Ukraine-Konflikt engagieren? Sollte Deutschland auf die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 verzichten? Und muss deutsche Außenpolitik zukünftig neu gedacht werden?



Zu Gast bei Anne Will:



Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Generalsekretärin und Kandidatin für den Parteivorsitz) Katarina Barley (SPD, Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl) Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Herfried Münkler (Politikwissenschaftler und Autor) Christoph von Marschall (Diplomatischer Korrespondent der "Tagesspiegel"-Chefredaktion)



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



