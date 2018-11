Das Ölkartell und Russland scheinen bereit, den Ölhahn zuzudrehen. Das G20-Treffen kann die Weichen für die Opec-Konferenz in der nächsten Woche stellen.

Der Preis für Rohöl sinkt und sinkt - so stark wie schon lange Zeit nicht mehr. Einen derartigen Preisverfall innerhalb eines Monats hat es beim Öl zuletzt vor einem Jahrzehnt gegeben. Damit soll bald Schluss sein: Mit Saudi-Arabien und Russland suchen zwei wichtige Marktakteure den Schulterschluss. Der russische Energieminister Alexander Nowak sagte, Russland werde seine Ölproduktion bis Ende des Jahres stabil halten, wenn die derzeitigen Preise angenehm für Produzenten und Konsumenten sind.

Marktexperten gehen davon aus, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland Kurs in Richtung einer Förderkürzung bei ihrem Treffen am nächsten Donnerstag in Wien nehmen werden. "Wir sind davon überzeugt, dass sich Russland an den Förderkürzungen beteiligen wird", sagt Jan Edelmann, Rohstoffanalyst der HSH Nordbank, dem Handelsblatt am Freitag. Wird das Angebot verknappt, wird der Preis entsprechend stabilisiert.

Ähnlich sieht es Hannes Loacker, Ölexperte der österreichischen Raiffeisenbank. "Russland hat sich bislang nicht oder nur sehr bedingt in die Karten sehen lassen. Dennoch denken wir, dass Russland eine Förderkürzung unterstützen wird", sagte der Rohstoffspezialist in Wien.

Am Freitag gaben die Ölpreise erneut leicht nach. Die Nordseeölsorte Brent lag mit 58,86 Dollar pro Fass (159 Liter) deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...