FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Wochenschluss geht es an den Börsen in Europa nach unten. Für Zurückhaltung sorgen zum einen enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Aber auch der G20-Gipfel in Argentinien sorgt für eine abwartende Haltung unter den Anlegern. Beim G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs steht vor allem das für Samstag geplante Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im Fokus. Hier hoffen die Investoren auf eine Entspannung im seit Monaten schwelenden Handelsstreit. Der DAX reduziert sich um 0,2 Prozent auf 11.274 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt leicht auf 3.172 Punkte nach.

Der Einkaufsmanager-Index sank in China im November mit 50,0 exakt auf die Entscheidungsschwelle zwischen Expansion und Abschwung. Damit muss der Markt zusätzlich mit der Ungewissheit leben, inwieweit sich China überhaupt noch in einer Expansionsphase befindet.

Deutsche Bank im Kurstief

Die Aktie der Deutschen Bank kommt nicht zur Ruhe, sie fällt zwischenzeitlich auf 7,99 Euro und damit auf ein Allzeittief. Damit hat die Bank seit Jahresbeginn bereits die Hälfte der Marktkapitalisierung verloren. Für anhaltende Verunsicherung sorgt, dass sich die Geldwäsche-Ermittlungen auf den Zeitraum 2013 bis 2018 beziehen, also auch das laufende Jahr betreffen. Die Aktie notiert aktuell 2,5 Prozent schwächer bei 8,09 Euro.

Tagesgewinner im DAX ist die Bayer-Aktie, die um 2,1 Prozent nach oben klettert. Die am Vortag bekannt gegeben Maßnahmen finden überwiegend Zustimmung bei den Analysten. Es handele sich um jenes Komplettpaket, das die Marktteilnehmer gefordert hätten, heißt es von Warburg. Allerdings wird auch auf den Belastungsfaktor Glyphosat und die in diesem Zusammenhang bestehenden Klagen verwiesen.

Autowerte rücken in den Fokus

Weiter mit Vorsicht werden die Aktien der Autohersteller von Anlegern betrachtet, wegen der unverändert drohenden US-Strafzölle auf Autoimporte. Laut Medienberichten treffen sich zudem die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW am Dienstag in Washington mit Trump-Vertrauten. Über den DAX-Schwergewichten hänge damit zunächst erhöhte Unsicherheit und vermutlich Investitionszurückhaltung, heißt es im Handel. Die VW-Aktie verliert 0,6 Prozent und für BMW geht es um 1,0 Prozent nach unten. Die Daimler-Aktie gibt sogar um 2,5 Prozent nach, zusätzlich belastet von einer Abstufung auf "Reduce" durch die HSBC. Der europäische Auto-Sektor gibt um 1,2 Prozent nach und ist damit stärkster Verlierer.

Rocket Internet hat in den ersten neun Monaten einen Gewinn erzielt, allerdings hat sich im drittem Quartal die positive Entwicklung der ersten sechs Monate verlangsamt. Für die Aktie geht es um 2,6 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.175,01 0,03 0,85 -9,39 Stoxx-50 2.934,08 0,15 4,48 -7,67 DAX 11.274,09 -0,21 -24,14 -12,72 MDAX 23.460,11 -0,74 -173,78 -10,46 TecDAX 2.596,06 -0,35 -9,10 2,65 SDAX 10.489,77 -0,97 -102,94 -11,75 FTSE 7.001,44 -0,53 -37,51 -8,44 CAC 5.002,23 -0,08 -4,01 -5,84 Bund-Future 161,51% 0,22 3,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Do, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1337 -0,45% 1,1388 1,1377 -5,6% EUR/JPY 128,75 -0,34% 129,17 129,08 -4,8% EUR/CHF 1,1333 -0,10% 1,1349 1,1344 -3,2% EUR/GBP 0,8899 -0,12% 0,8911 0,8903 +0,1% USD/JPY 113,57 +0,10% 113,42 113,45 +0,8% GBP/USD 1,2740 -0,34% 1,2780 1,2780 -5,7% Bitcoin BTC/USD 4.019,26 -5,5% 4.202,20 4.344,55 -70,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,08 51,45 -2,7% -1,37 -13,3% Brent/ICE 58,46 59,51 -1,8% -1,05 -7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,22 1.224,24 -0,5% -6,03 -6,5% Silber (Spot) 14,10 14,32 -1,6% -0,22 -16,8% Platin (Spot) 803,25 819,00 -1,9% -15,75 -13,6% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,2% -0,01 -17,3% ===

November 30, 2018

