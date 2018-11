Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, kaum ein US-Präsident hat jemals so viel Einfluss auf die Kursentwicklungen an den Börsen ausgeübt wie Donald Trump in seiner bisherigen - knapp zwei Jahre andauernden - Amtszeit. Der Grund hierfür liegt vor allem in seinen unorthodoxen Ansichten und seinem extrovertierten Führungsstil. Aber auch seine sprunghaften Richtungswechsel...

Den vollständigen Artikel lesen ...