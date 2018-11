Eigentlich wollte der Aufsichtsrat den Audi-Interimschef am Donnerstag zur Dauerlösung an der Spitze des Autobauers machen. Bis Weihnachten will sich das Gremium entscheiden.

Der Niederländer Bram Schot muss weiter auf eine dauerhafte Anstellung als Audi-Chef warten. Der Aufsichtsrat verschob einem Insider zufolge die für Donnerstag erwartete Entscheidung, den 57-Jährigen zum regulären Vorstandsvorsitzenden zu bestellen.

Als Grund nannte der Insider, dass bestimmte Formalitäten noch nicht erfüllt seien. Dies solle bis Weihnachten nachgeholt werden. Dann wolle das Gremium die Entscheidung in einer Telefonkonferenz nachholen. Ein Audi-Sprecher sagte lediglich, es gebe ...

