BERLIN (Dow Jones)--Nach dem viel diskutierten Aus der Computermesse Cebit will der deutsche Startup-Verband das Erbe antreten. Der Verband der Unternehmensgründer will im Juni nächsten Jahres einen Digitaltag organisieren, um die Technikbegeisterung in Deutschland neu zu beleben.

"Die Cebit war für viele meiner Generation zur Jahrtausendwende der digitale Wallfahrtsort im komplett analogen Deutschland", sagte der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Florian Nöll. Genau so einen Ort brauche es heute wieder. "Um den Menschen Lust auf die digitale Welt zu machen. Digitalisierung zum Anfassen. Für die ganze Familie", umriss Nöll seine Idee. Dafür hat er die Initiative digitalgermany gegründet, an der sich möglichst viele Unternehmen beteiligen sollen.

Vorbild für den Verband ist die Schweiz. In der Alpenrepublik konnten die Schweizer im Oktober an den Bahnhöfen von Zürich, Lugano und Genf an über einem Dutzend anderen Orten erleben, was die Technik der Zukunft bereithält.

Unterstützung bekommt Nöll von der Bundesregierung. "Die digitale Revolution ist im Kern eine soziale, in allen Lebensbereichen. Daher muss der Mensch und sein Erlebnis auch bei Events viel mehr im Mittelpunkt stehen", sagte Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär. Der Digitaltag treffe "da voll ins Schwarze".

Wegen fehlender Besucher hat die Hannover Messe entschieden, den einstigen Publikumsmagneten einzustellen. Der Schwenk im Konzept Richtung Festival kam zu spät, um den jahrelangen Abwärtstrend zu stoppen.

November 30, 2018 10:40 ET (15:40 GMT)

