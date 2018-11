Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Sehr zu Freude des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat der FED-Chef Jerome Powell am Mittwochabend verkündet, dass die Zinsen weniger stark steigen werden als ursprünglich befürchtet, so die Börse Stuttgart.Der aktuelle Leitzins von 2,25% liege nur knapp unter dem neutralen Niveau, so Powell. Die Aktienmärkte hätten die Aussage sehr positiv aufgenommen, der Dow Jones habe am Mittwoch 2,50 Prozent im Plus geschlossen. Der DAX habe sich etwas weniger beeindruckt gezeigt und sei am Donnerstag bis zum Nachmittag nur leicht um 0,36 Prozent gestiegen. Die zehnjährigen US-Renditen auf 3,013 Prozent - so tief wie seit zwei Monaten nicht mehr. Der Handelsstreit zwischen den USA und China gehe indes in die nächste Runde. Nachdem Trump erneut mit Sonderzöllen gedroht habe, werde das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jingping im Zuge des G20 Gipfels in Buenos Aires am Wochenende mit Spannung erwartet. ...

