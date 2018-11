Die Mobilfunksparte der Softbank wird an die Börse gebracht - und gilt damit als eine der wichtigsten Neuemissionen des Jahres. Nun ist auch der Ausgabepreis bekannt.

Die globale Bedeutung der japanischen Investorenlegende Masayoshi Son wird bei Börsengängen besonders deutlich. Beim bisher größten Börsengang der Welt, dem chinesischen Onlinehandelsplattform Alibaba, war der Softbank-Gründer als Großaktionär beteiligt. Nun plant er seinen ganz eigenen Coup: den größten Börsengang Japans.

Am Freitag teilte Softbank mit, dass die Mobilfunksparte am 19. Dezember an die Börse gebracht werden soll. Softbank wird sich dafür von 37 Prozent seiner Aktien trennen. Das Handynetz der Tochter bedient 34 Millionen Kunden. Doch dieser Teil reicht schon, um bei einem ausgewiesenen Ausgabepreis von 1500 Yen umgerechnet etwa 20 Milliarden Euro einzustreichen.

Damit würde das Volumen die Privatisierung des Telekomkonzerns NTT aus dem Jahr 1980 übertreffen. Selbst Alibaba mit einem Ergebnis von 25 Milliarden US-Dollar ist nicht mehr weit entfernt. Dementsprechend groß ist der Hype. Japans Aktienhäuser werben im Fernsehen um Käufer. 90 Prozent der Aktien werden in Japan ausgegeben.

