Damit will der Bundesrat den Aktienhandel in der Schweiz in Gang halten.Die Schweiz und die EU verhandeln seit bald fünf Jahren über ein institutionelles Rahmenabkommen. Um Druck auf die Schweiz auszuüben, droht die EU, die Schweizer Börsenregulierung nicht als gleichwertig zu anerkennen. Händlern aus der EU wäre dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...