TIBCO präsentiert innovative Lösungen für Advanced Data Science undMachine Learning für den AWS Marketplace(press1) - Modernste Instrumente für maschinelles Lernen, Data Science,Datenvisualisierung und-integration geben Antwort auf drängende Business-FragenMünchen, 30. November 2018 -TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,meldet die exklusive Verfügbarkeit von TIBCO(R) Data Science [2] im AmazonWeb Services (AWS) Marketplace. Das Release beinhaltet zahlreiche vonTIBCO entwickelte Machine Learning (ML)-Algorithmen, die nun im neuen AWSMarketplace für maschinelles Lernen bereitgestellt werden, darunterModelle für die Prognose von Krankenhausrückaufnahmen, dieAnomalieerkennung und die Überprüfung der Dokumentenähnlichkeit. TIBCO isteiner von wenigen Anbietern, dessen Lösungsportfolio den komplettenAnalytics-Lebenszyklus bedient - von Datenvirtualisierung und Data Sciencebis hin zu Datenvisualisierung und -integration - und dabei sowohl AWS-als auch Hybrid-Cloud-Implementierungen unterstützt.TIBCO Data Science ist eine Kollaborationsplattform, die professionellenund Citizen Data Scientists Zugriff auf die neuesten ML-Technologien undOpen-Source-Produkte bietet so dass sie innovative Lösungen entwickelnkönnen, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Datensicherheit undGovernance gewährt bleibt. Durch die Skalierbarkeit von TIBCO Data Sciencelassen sich auch große Datasets aus Quellen wie Amazon EMR und AmazonRedShift problemlos verarbeiten. TIBCO Data Science unterstützt dienahtlose Zusammenarbeit der verschiedenen Data Scientists Ingenieure undGeschäftsanwender und damit die zügige Entwicklung und Realisierung vonErgebnissen. Als besonders wertvoll erweisen sich dabei Funktionen für dasTeilen und Kommentieren von Daten, die Erstellung von Projektmeilensteinenund das Verwalten von Projektressourcen."Als Teil unserer TIBCO Connected Intelligence Cloud kommt TIBCO DataScience ohne komplexe Programierung aus. So können auch Citizen DataScientists mit Hilfe von Graphikeditoren Workflows entwickeln und dieVorteile von Datenaufbereitung und maschinellem Lernen nutzen.Professionelle Data Scientists wiederum wissen Notebook- undProgrammierschnittstellen sowie die kollaborative Arbeitsumgebung zuschätzen", erklärt Michael O'Connell, Chief Analytics Officer von TIBCO."Unsere Präsenz im AWS Marketplace zeigt, wie intensiv wir uns mit demmaschinellen Lernen beschäftigen. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit könnendie Unternehmen innovative Lösungen entwickeln und zugleich ihre IT-Kapazitäten nach Bedarf skalieren."Je mehr Geräte im Internet der Dinge vernetzt sind, desto wichtiger wirddie Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu erfassen, zu messen und zuanalysieren, und desto wichtiger werden auch ML-Modelle. Dabei müssen dieDaten zum Teil auch direkt am Netzwerk-Edge verarbeitet werden. Durch dieKombination von TIBCO Data Science und TIBCO Flogo(R) Enterprise [3]können Unternehmen jetzt die Leistungsfähigkeit von Data Science inAnwendungsdiensten nutzen, die sowohl am Netzwerkrand als auch in derCloud ausgeführt werden, um kontinuierlich Erkenntnisse in Echtzeit zuerfassen und sofortige und hochpräzise operative Entscheidungen zu treffen.TIBCO Data Science erreichte im Jahr 2018 auch den AWS ML Kompetenzstatus.Damit ist nun auch offiziell bestätigt: Die technologische Expertise undder nachgewiesene Erfolg von TIBCO Data Science unterstützen dieUnternehmen bei der Realisierung des digitalenTransformationsversprechens. Als neues Angebot im AWS Marketplace fürmaschinelles Lernen ermöglicht TIBCO Data Science die Umsetzung von ML-Modellen in serverlosen und Edge-Umgebungen wie AWS Lambda und AWS IoTGreengrass.TIBCO Data Science ist im AWS Marketplace verfügbar. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.tibco.com/products/data-science [4].Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/www.tibco.com.###TIBCO, Flogo und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. TIBCO, Flogo und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.

