Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Freitag entgegen dem Trend an den anderen europäischen Märkte leicht fester geschlossen. Für den SMI-Anstieg sorgten vor allem die festen Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche. Im Vorfeld des am Freitag beginnenden G20-Gipfels hätten sich die Anleger aber ...

