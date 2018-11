Die Alphabet-Aktie hat in den vergangenen Wochen zweimal die runde Marke von 1.000,00 US-Dollar von oben getestet. In beiden Fällen gingen die Käufer als Sieger vom Platz. Ihnen gelang es, ein Absinken des Kurses in den dreistelligen Bereich zu verhindern und die Aktie anschließend wieder in Richtung 1.100,00 US-Dollar ansteigen zu lassen.

Wenngleich diese Erfolge aus Sicht der Käufer erfreulich sind, so sind sie gleichzeitig noch unzureichend, denn ohne einen Anstieg über die 50-Tagelinie ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...