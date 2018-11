Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Freitag entgegen dem Trend an den anderen europäischen Märkte leicht fester geschlossen. Für den SMI-Anstieg sorgten vor allem die festen Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche. Im Vorfeld des am Freitag beginnenden G20-Gipfels hätten sich die Anleger aber insgesamt zurückgehalten, hiess es am Markt.

Im Fokus stand für die Märkte klar das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Die widersprüchlichen Signale in den vergangenen Tagen hätten die Investoren zuletzt vermehrt vor kurzfristigen Engagements abgehalten, meinte ein Marktanalyst. Es bestehe jedenfalls ein Risiko, dass die Börsen am Montag in die eine oder andere Richtung ausschlagen würden. Eine Entspannung im Handelsstreit könnte aber zusammen mit den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell über einen langsameren Zinsanhebungs-Fahrplan doch noch für ein Weihnachtsrally sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,25 Prozent im Plus auf 9'037,76 Punkten. Für die gesamte Börsenwoche resultierte damit ein Plus von 2,2 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab dagegen 0,30 Prozent auf 1'392,06 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) schloss 0,01 Prozent tiefer auf 10'540,95 Stellen. Von den 30 grössten Werten schlossen nur gerade vier im Plus, ...

