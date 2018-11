Das G20-Treffen steht unter konfliktträchtigen Vorzeichen. Könnte es trotzdem zu wichtigen Einigungen kommen?

Handelsstreit zwischen den USA und China, Streit um Russlands Außenpolitik, Zoff wegen der Verwicklung Saudi-Arabiens in die Ermordung eines Journalisten: Überschattet von zahlreichen Konfliktherden sind die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu ihrem Gipfel in Argentinien eingetroffen. Bundeskanzlerin Angel Merkel fehlte zunächst, da sie wegen eines defekten Regierungsfliegers erst verspätet in der argentinischen Hauptstadt ankommen soll.

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China bekundeten am Freitag ihre Bereitschaft zu einer Einigung in dem Konflikt, bei dem sich beide Seite gegenseitig mit Strafzöllen auf Waren im Wert von Hunderten Milliarden Dollar überzogen haben. Es werde gute Gespräche "zu sehr ernsten Themen" geben, sagte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, am Freitag. Er wäre überrascht, sollte das für Samstag angesetzte Treffen zwischen Trump und dessen chinesischem Amtskollegen Xi Jinping kein Erfolg werden. Er äußerte sich überzeugt, dass beide Seiten mit einem "positiven Eindruck" aus den Beratungen gehen ...

