Zürich (awp) - Die im Mai bekanntgegebene Übernahme der SIX Payment Services durch das französische Zahlungsverkehrs-Unternehmen Worldline ist abgeschlossen. Die ehemaligen Geschäftsstellen von SIX Payment Services gehörten nun zu Worldline, sie würden aber bis auf Weiteres wie bisher unter dem Firmennamen "SIX Payment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...