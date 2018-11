Die Staatsanwaltschaft Frankfurt setzte ihre Razzia bei der Deutschen Bank am Freitag fort. Sowohl der aktuelle Vorstand als auch die Aktie geraten immer mehr unter Druck.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ihre Razzia bei der Deutschen Bank auch am Freitag fortgesetzt. Wegen des Umfangs des Materials konnten die Durchsuchungen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den "Panama Papers" am Donnerstag nicht abgeschlossen werden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte. Da sich die Ermittlungen auf Vorfälle zwischen 2013 und dem laufenden Jahr beziehen, gerät auch das aktuelle Management unter Druck. Einem Insider zufolge wurden unter anderem die Büros sämtlicher Vorstände durchsucht. Die Aktie der Deutschen Bank setzte ihre Talfahrt fort und fiel zeitweise um 3,7 Prozent auf ein Rekordtief von 7,99 Euro. Die Finanzaufsicht Bafin wehrte sich gegen den Vorwurf, sie habe bei der Überwachung des größten deutschen Geldhauses versagt.

Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank Kunden halfen, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen. Dabei sollen Gelder aus Straftaten auf Konten der Deutschen Bank transferiert worden sein, ohne dass das Institut Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattet habe. Deshalb hatten bereits am Donnerstag rund 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung und der Bundespolizei die Konzernzentrale und weitere Gebäude in Frankfurt und Umgebung durchsucht. Am Freitag war das Polizeiaufgebot vor den Doppeltürmen der Bank deutlich geringer als am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass sich die Durchsuchung auch auf Vorstandsetagen erstreckte, äußerte sich aber nicht zu Details.

Die Deutsche Bank, die nach der Bewältigung zahlreicher teurer Skandale eigentlich nach vorne schauen wollte, kämpft nun mit einem Vorgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...