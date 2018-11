Die EU hat angekündigt, dem Handelsplatz in Zürich die "Börsenäquivalenz" abzuerkennen. Die Eidgenossen reagieren mit einem Notfallplan.

Die Schweiz will im Börsenstreit mit der Europäischen Union den Handel mit Schweizer Aktien in der EU stoppen. Die dafür nötige Verordnung setzte die Regierung am Freitag in Kraft, wie das Finanzministerium mitteilte. Sie würde aber nur greifen, wenn die EU wie angedroht die Börse in Zürich ab 1. Januar 2019 nicht mehr als gleichwertigen Handelsplatz anerkennt. Wenn diese "Börsenäquivalenz" fehlt, können EU-Banken und andere -Wertpapierhändler nicht mehr in Zürich handeln.

