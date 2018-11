Größere Bewegungen gibt es an der Wall Street am Freitag noch nicht. Die Anleger wollen zunächst das Treffen von Trump und Xi abwarten.

Das bevorstehende Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping zum Handelsstreit hat auch die US-Aktienmärkte am Freitag in Schach gehalten. "Der Showdown steht an", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Bei Donald Trump ist nach wie vor nicht klar, ob er tatsächlich einen Handelsdeal erreichen will beziehungsweise ob er überhaupt zu Zugeständnissen bereit ist." Xi wolle den Deal, aber auch seine Kompromissbereitschaft werde irgendwann an Grenzen stoßen. "Von einer Lösung bis zu einer weiteren Eskalation ist alles möglich."

Der Dow Jones gab bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...