DALLAS/TEXAS (IT-Times) - Der US-amerikanische Telekommunikationsnetzbetreiber AT&T Inc. hat einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Bis zu 20 Mrd. US-Dollar will der größte Telekommunikationsnetzbetreiber der USA, AT&T Inc., im nächsten Jahr an Schulden abbauen. Dazu sollen...

Den vollständigen Artikel lesen ...