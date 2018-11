Der Kurs der BB Biotech-Aktie verlor am Freitag rund 1,65 % an Wert und fiel damit in die untere Hälfte des Bollinger Bands. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100 und 200) verlaufen aber weiter unter dem Kurs, was grundsätzlich für ein positives Chartbild spricht. Der Aktienwert liegt derzeit bei 64,75 CHF und damit deutlich höher als noch vor einer Woche.

Der 4-Stundenchart sieht durchaus positiv aus: Knapp über dem GD (100)!

Der Kurs kratzte kurz an der Oberseite des Bollinger Bands, ... (Maximilian Weber)

