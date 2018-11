Berlin (ots) -



Sperrfrist: 30.11.2018 22:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Mit insgesamt 22 Auszeichnungen haben die Mitglieder der DEUTSCHEN AKADEMIE FÜR FERNSEHEN (DAfF) am heutigen Abend in Berlin die kreative Arbeit von Fernsehmachern vor und hinter der Kamera geehrt. Die DAfF wählt alljährlich gemeinschaftlich die herausragenden Leistungen in deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen und zeichnet sie in 21 Kategorien aus. Im sechsten Jahr des Branchenevents lud die bundesweit organisierte Akademie zum ersten Mal nach Berlin ein. Zuvor fanden Fachtagung und Preisverleihung in Köln statt.



Und dies sind die Preisträger: [Preisträger-Fotos erhalten Sie nach der Verleihung ab 23 Uhr hier: https://bit.ly/2FHiBPC]



[Online-Livestream der Preisverleihung ab 19.30: https://bit.ly/2ShXIfm]



1. Bildgestaltung: Nikolaus Summerer | Dark 2. Casting: Anja Dihrberg | Bad Banks 3. Dokumentarfilm: Katja Fedulova & Calle Overweg | Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe 4. Drehbuch: Dorothee Schön | Kästner und der kleine Dienstag 5. Fernseh-Journalismus: Stephan Lamby & Egmont Koch | Bimbes - Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl 6. Fernsehunterhaltung: Maren Kroymann & Philipp Käßbohrer & Matthias Murmann | Kroyman 7. Filmschnitt: Janina Gerkens | Die Freibadclique 8. Kostümbild: Pierre-Yves Gayraud | Babylon Berlin 9. Maskenbild: Heiko Schmidt & Kerstin Gaecklein & Roman Braunhofer (Special Effects Maske) | Babylon Berlin 10. Musik: Tom Tykwer & Johnny Klimek | Babylon Berlin 11. Produktion: Lisa Blumenberg | Bad Banks 12. Redaktion/Producing: Caroline von Senden & Alexandra Stain & Andreas Schreitmüller & Uta Cappel | Bad Banks 13. Regie: Hans-Christian Schmid | Das Verschwinden 14. Schauspieler - Hauptrolle: Barry Atsma | Bad Banks 15. Schauspieler - Nebenrolle: Albrecht Schuch | Bad Banks 16. Schauspielerin - Hauptrolle: Petra Schmidt-Schaller | Eine gute Mutter 17. Schauspielerin - Nebenrolle: Désirée Nosbusch | Bad Banks 18. Stunt: Dani Stein | Babylon Berlin 19. Szenenbild (2 Auszeichnungen): Albrecht Konrad | Gladbeck UND Udo Kramer | Dark 20. Tongestaltung: Patrick Veigel (Ton) & Florian Beck (Mischung) | Das Verschwinden 21. VFX/Animation: Robert Pinnow | Babylon Berlin



Die Nominiertenübersicht finden Sie hier: https://bit.ly/2P6vG49



OTS: Deutsche Akademie für Fernsehen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132266 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132266.rss2



Pressekontakt: Katrin Ahues | Tel. +49 (0)221 32 077 36 | katrin.ahues@daff.tv | Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. | www.daff.tv