Mainz (ots) - Die ZDF-Produktion "Bad Banks" ist am Freitag, 30. November 2018, von der Deutschen Akademie für Fernsehen insgesamt sechs Mal ausgezeichnet worden.



In der Kategorie "Redaktion/Producing" wurden Caroline von Senden, Alexandra Staib, Andreas Schreitmüller und Uta Cappel geehrt. Lisa Blumenberg erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie "Produktion". In der Kategorie "Schauspieler - Hauptrolle" gewann Barry Atsma. Désirée Nosbusch überzeugte die Jury in der Kategorie "Schauspielerin - Nebenrolle". Eine weitere Ehrung ging an Albrecht Schuch in der Kategorie "Schauspieler - Nebenrolle". Anja Dihrberg wurde in der Kategorie "Casting" ausgezeichnet.



Die diesjährige und mittlerweile sechste Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen fand am Freitagabend in Berlin statt.



