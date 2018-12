Mithilfe von Blockchain können Nutzer den freien Speicherplatz auf ihren PCs oder Mobiltelefonen an eine dezentrale Cloud vermieten.

TOP-Meldung Blockchain macht freien Speicherplatz auf dem Handy nutzbar Große Player wie Amazon und Microsoft dominieren den Cloud-Bereich mit zentralisierten Datenbanken. Doch jetzt soll ein dezentrales System dazu beitragen, die inhärenten Probleme des bestehenden Systems zu lösen, sagt Pavel Bains, CEO des Blockchain-Start-ups Bluzelle. Bluzelle erlaubt es den Nutzern, nicht genutzte Datenkapazität auf Alltagsgeräten wie PCs oder Mobiltelefonen zu vermieten, sagte Bains am Donnerstag auf der East Tech West-Konferenz von CNBC im Nansha-Distrikt im chinesischen Guangzhou. Das 2014 in Singapur gegründete Unternehmen setzt die Prinzipien der Blockchain-Technologie für den Aufbau dezentraler Datenbanken um. Das heißt, Daten in vielen verschiedenen Datenökosystemen zu speichern, anstatt alles auf einem Host zu haben. Die Firma sagte, dass diese Methode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...