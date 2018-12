Das Unternehmen aus Altdorf bei Nürnberg soll 2019 an der Wall Street sein Börsendebut geben. Unklar ist, welche Bewertung angestrebt werden soll.

Die Zeiten, in denen deutsche Unternehmen in Scharen an die Wall Street gingen, sind lange vorbei. Nach und nach haben sich große Konzerne wie Siemens wieder von einer Börsenpräsenz in den USA verabschiedet. Zu teuer war eine Notierung in Übersee, zu viel zusätzlicher buchhalterischer Aufwand vonnöten, um die strengen Regularien der ...

