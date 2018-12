Anfang Oktober dieses Jahres wurde eine harmlose Seitwärtsphase auf der Unterseite aufgelöst und führte zu einem massiven Kurssturz zurück an die Verlaufstiefs aus 2016. An dieser Stelle gelang es in den vergangenen Handelswochen einen vorläufigen Boden aufzustellen und in die Gegenrichtung einzuschlagen. Nach einem ersten Aufwärtsimpuls an 125,00 US-Dollar folge ein regelkonformer Rücksetzer. Dieser wurde allem Anschein nach aber beendet, sodass nun die zweite Phase mit frischen Wochenhochs eingeleitet werden kann.

Doppelboden lässt noch auf sich warten

Aus der charttechnischen Berechnung geht vorläufiges Kurspotenzial für IBM zunächst bis in den Bereich von 127,96 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...