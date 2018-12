Willkommen zur Weekend Edition des Trading-Treff-Ausblick, In diesem Video gebe ich Ihnen eine charttechnische Orientierung für die 49. Handelswoche mit Fokussierung auf den DAX und die US Indizes. Nutzen Sie dies als Wochenvorbereitung auf Ihr Trading. Was geschah an den Märkten? Der DAX gewann zwar 130 Punkte gegenüber de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...