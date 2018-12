Am 7. Dezember ist es soweit: Die CDU nach Merkel wird geboren. Wahlsiege werden ihr in den Schoß fallen. Für Deutschland heißt das: von wegen Erneuerung! Alles weiter wie bisher.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stellen die Unionsparteien in den nächsten Jahrzehnten die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Wie bitte? Okay, ich gebe zu: Das kann man so nicht stehen lassen, das ist so nicht richtig. Aber auch nicht wirklich falsch.

Dazu reicht ein Blick auf zwei Datensätze. Erstens auf den Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland, veranschaulicht in der so genannten Bevölkerungspyramide: Sie hat, wie jeder weiß, keine breite Basis mehr und keine linear-spitz zulaufende Form. Sondern sie ähnelt heute der Figur eines Menschen, der deutlich zu viel auf den Hüften hat - und sie wird 2060 der leicht geschwungenen Silhouette eines New Yorker Wolkenkratzers ähneln, der sich bis weit nach oben hin langsam verbreitert, um sich erst dann allmählich zu verjüngen. Anders gesagt: Der relativ größte Anteil der Bevölkerung in Deutschland verlagert sich von den 45- bis 55-Jährigen in Richtung der 65- bis 75-Jährigen.

Zweitens auf die Wahlergebnisse der Union. Bei der jüngsten Landtagswahl in Hessen zum Beispiel stimmten nur 17 Prozent der Erstwähler und nur 20 Prozent der Unter-34-Jährigen für die CDU, jedoch 42 Prozent der Über-70-Jährigen. Ein ähnliches Zeugnis legte die Union bei der Bundestagswahl ein Jahr zuvor ab: Nur jeder vierte Wähler bis 35 vertraut der Union seine Stimme an, aber fast jeder Zweite jenseits der 70. Tatsächlich kann man, ganz ohne Sinn für Zuspitzung sagen: Die Union verdankt ihre hegemoniale Stellung vor allem der Transformation Deutschlands von einer zukunftsoffenen Industrienation in eine besitzstandskonservierende Rentnerrepublik. Wer jung ist, wagt (vielleicht) noch etwas und greift an. Wer ...

