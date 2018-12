Drei Monate früher als geplant wurde gestern das IntercityHotel auf der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs fertig gestellt und schlüsselfertig übergeben, teilt die CA Immo mit. Die heimische Immobilien-Gesellschaft hat das Hotel für den eigenen Bestand realisiert und langfristig an die Steigenberger Hotelgruppe verpachtet. Das Investment der CA Immo beträgt rund 58 Mio. Euro. "Mit der frühzeitigen Fertigstellung des neuen Hotels auf der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs", so Thomas Willms, CEO der Deutschen Hospitality, zu der die Marke IntercityHotel gehört, "kommt die Marke IntercityHotel ein Stück weit nachhause. In Frankfurt ist unser Stammsitz und hier öffnet nun das größte IntercityHotel ....

