01.12.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Dank der gestiegenen Investitionsbereitschaft der Ölindustrie konnte SBO seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen um mehr als ein Drittel auf EUR 310,8 Mio. steigern. Der Auftragseingang legte um mehr als die Hälfte auf EUR 368,1 Mio. zu. Stärker als erwartet konnte SBO auch seine Margen ausbauen. Gegenüber dem Vorjahr sprang die EBIT-Marge von 4,8% auf 17,5% in den ersten 9 Monaten 2018. Auch das Nettoergebnis kehrte in die schwarzen Zahlen zurück und betrug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...