Vor dem UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz hat der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung als desaströs bezeichnet. "Aus dem ehemaligen Vorreiter Deutschland beim Klimaschutz ist ein Blockierer geworden. Ein Desaster", sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post" (Samstag). "Wir geben keine Antwort darauf, was wir gegen unsere viel zu hohen CO2-Emissionen im Stromsektor tun wollen", monierte Trittin. "Wir reisen an mit der Bilanz, dass unsere Verkehrs-Emissionen sogar ansteigen." Die dritte schlechte Botschaft laute: "Unsere Investitionen in erneuerbare Energien gehen massiv zurück."

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kattowitz beginnt am kommenden Montag. Dabei sollen die Diplomaten unter anderem ein Regelwerk für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 erarbeiten, das die nationalen Klimaschutz-Beiträge vergleichbar machen soll./sk/DP/zb

AXC0014 2018-12-01/10:00