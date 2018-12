Die Deutschen sind traditionell markentreu. Wer als erstes Auto etwa einen Golf fuhr, bleibt in vielen Fällen ein überzeugter VW-Fahrer. Von McDonald's zu Burger King zu wechseln oder von Coca Cola zu Pepsi (oder auch andersrum) kommt für viele einfach nicht in Frage. Und so ist auch der erste selbst gekaufte Sportschuh oft prägend. War es ein "Allround" oder ein "Handball Spezial", dann ist meist klar, welche Marke einen durchs Leben begleiten wird - sehr zur Freude von Sportartikelhersteller ... (Achim Graf)

